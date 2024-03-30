Отец Холанна работает над трансфером форварда в «Реал» или «Барселону»

Альф-Инге Холанн, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, прорабатывает возможный трансфер своего сына в испанскую ла лигу, сообщает sport.es.

По информации источника, отец 23-летнего норвежца работает над потенциальным переходом игрока в «Реал» или «Барселону».

Отмечается, что у Альфа-Инге установились доверительные отношение с руководством мадридцев, но контакты с представителями каталонцев также сохраняются.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.