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30 марта, 12:13

Отец Холанна работает над трансфером форварда в «Реал» или «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Альф-Инге Холанн, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, прорабатывает возможный трансфер своего сына в испанскую ла лигу, сообщает sport.es.

По информации источника, отец 23-летнего норвежца работает над потенциальным переходом игрока в «Реал» или «Барселону».

Отмечается, что у Альфа-Инге установились доверительные отношение с руководством мадридцев, но контакты с представителями каталонцев также сохраняются.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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