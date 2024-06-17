Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:25

Отец Хвичи: «Не хочу, чтобы сын оставался в «Наполи»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что хочет, чтобы его сын сменил команду в летнее трансферное окно.

«Не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи». За последний год он поработал с четырьмя разными тренерами, это меня очень беспокоит. Решение, конечно, за ним, но мне не нравится эта ситуация. Мы с Хвичей еще не обсуждали эту тему, и я не собираюсь это делать до завершения Евро-2024», — приводит Sport Imedi слова Кварацхелии-старшего.

Ранее агент Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели заявил, что футболист хочет уйти из «Наполи».

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего грузина в 80 миллионов евро. 1 июня издание L'Equipe сообщало, что футболист близок к переходу в «ПСЖ».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
6
Обсудить
Читайте также
Рублев и еще два российских теннисиста не сыграют на Олимпиаде в Париже
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Агент Хвичи: «Мы хотим уйти из «Наполи». Он потеряет год, если останется в клубе»