Отец Кузяева заявил, что у футболиста остается желание показать себя в еврокубках: «Далер молодой парень!»

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» заявил, что футболист хочет показать себя в еврокубках.

«Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с «Гавром» в этом году», — сказал Кузяев «СЭ».

30-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года. В июне 2023 года Кузяев стал свободным агентом.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.