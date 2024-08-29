Отец Мамардашвили считает, что его вратарю будет полезно остаться в «Валенсии» еще на год

Давид Мамардашвили, отец вратаря «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили, прокомментировал решение игрока остаться в испанском клубе на правах аренды после подписания в «Ливерпуль».

«Мой сын каждый день растет и прогрессирует. Я думаю, что через год он уже будет другим вратарем, когда пойдет в «Ливерпуль». Георгий сейчас хорош, но можно стать еще лучше в ближайшие годы. Он может стать супервратарем. Алиссон — очень сильный, все об этом знают. По этой причине мы решили на год остаться в «Валенсии», — цитирует Мамардашвили-старшего Metaratings.

23-летний Георгий Мамардашвили выступает за «летучих мышей» с 2022 года. На его 101 матч (31 на ноль) и 114 пропущенных мячей. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 45 миллионов евро.