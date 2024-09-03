Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:45

Отец Митая подтвердил аренду игрока в «Аль-Иттихад»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Лин Митай, отец защитника «Локомотива» Марио Митая, ответил на вопрос «СЭ» об аренде футболиста в «Аль-Иттихад».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» отдал Митая в платную аренду в саудовский клуб.

«Клубам удалось договориться об аренде. На данный момент Марио в пути, чтобы приехать на матчи сборной Албании. 11 сентября, после двух игр в составе национальной команды, он прибудет в Саудовскую Аравию», — сказал Митай-старший «СЭ».

20-летний Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.

ФК Аль-Иттихад
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
Читайте также
Умер самый титулованный борец-вольник в истории Александр Медведь
Украинец назвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Пострадавшая при атаке БПЛА на Саратов женщина умерла в больнице
Популярное видео
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя