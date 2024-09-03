Отец Митая подтвердил аренду игрока в «Аль-Иттихад»

Лин Митай, отец защитника «Локомотива» Марио Митая, ответил на вопрос «СЭ» об аренде футболиста в «Аль-Иттихад».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» отдал Митая в платную аренду в саудовский клуб.

«Клубам удалось договориться об аренде. На данный момент Марио в пути, чтобы приехать на матчи сборной Албании. 11 сентября, после двух игр в составе национальной команды, он прибудет в Саудовскую Аравию», — сказал Митай-старший «СЭ».

20-летний Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.