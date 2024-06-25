Палинья заявил, что ему запретили обсуждать возможный переход в «Баварию»

Полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии Палинья заявил, что ему запретили обсуждать его возможный переход в «Баварию».

«Мне не разрешают говорить, хотя я хотел бы кое-что сказать», — приводит Sky Sports слова Палиньи.

9 июня сообщалось, что футболист близок к переходу в мюнхенский клуб. Сумма трансфера может составить около 45 миллионов евро.

Палинья выступает за «Фулхэм» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 40 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.