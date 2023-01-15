«Палмейрас» был готов подписать Клаудиньо, но отказался из-за требований «Зенита»

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«Палмейрас» был заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо, но переговоры были сорваны из-за требований российского клуба, сообщает Goal.
По информации источника, «Зенит» был готов начать переговоры о переходе футболиста с суммы, превышающей 20 миллионов евро. «Палмейрас» сразу же отказался от дальнейших попыток подписать Клаудиньо. Стоит отметить, что 20% с дальнейшей продажи Клаудиньо уйдут «Ред Булл Брагантино».
25-летний бразилец выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за петербуржский клуб 19 матчей, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования