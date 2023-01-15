«Палмейрас» был готов подписать Клаудиньо, но отказался из-за требований «Зенита»

«Палмейрас» был заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо, но переговоры были сорваны из-за требований российского клуба, сообщает Goal.

По информации источника, «Зенит» был готов начать переговоры о переходе футболиста с суммы, превышающей 20 миллионов евро. «Палмейрас» сразу же отказался от дальнейших попыток подписать Клаудиньо. Стоит отметить, что 20% с дальнейшей продажи Клаудиньо уйдут «Ред Булл Брагантино».

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за петербуржский клуб 19 матчей, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.