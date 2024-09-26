Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 23:06

«Паниониос» объявил о заключении контракта с Черышевым

Денис Черышев в игре за сборную России.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Греческий «Паниониос» объявил о подписании российского полузащитника Дениса Черышева.

33-летний игрок заключил контракт с выступающим во второй по силе лиги страны клубом сроком на 1 год. Черышев будет выступать в новой команде под номером 26.

Предыдущим клубом россиянина была «Венеция», за которую он выступал с 2022 по 2024 год. С минувшего июля полузащитник находился в статусе свободного агента.

Черышев на протяжении карьеры также играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.

Денис Черышев
ФК Паниониос

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Защитник «Металлурга» Еременко заявил о мечте сыграть в НХЛ
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Российские бодибилдеры выиграли золото чемпионата мира с флагом РФ
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Сегодня
Вчера
Неделя