ПАОК подтвердил скорый трансфер Чалова

Вице-президент ПАОК Кириакос Кириакос подтвердил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переходу в греческий клуб.

Ранее игрок армейцев в своих соцсетях попрощался с армейским клубом и его болельщиками.

«Чалов в Салониках. Все детали согласованы, ему осталось пройти медосмотр, и после этого в районе трех часов дня по местному времени он подпишет контракт с нашим клубом на три года», — цитирует Кириакоса Sport24.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.