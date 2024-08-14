Парфенов не исключил интерес «Актобе» к Дзюбе и Джикии

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов заявил, что клуб мог бы быть заинтересован в подписании контрактов с экс-форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и бывшим защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Дзюба и Джикия могут быть интересны «Актобе». Однако у нас заявка легионеров заполнена — с нынешнего сезона в Казахстане россияне и беларусы являются легионерами», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

Джикия и Дзюба летом стали свободными агентами после истечения контрактов со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно.