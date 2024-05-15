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Сегодня, 12:00

«Пари НН» активировал опцию выкупа Карапузова у «Динамо»

Алина Савинова
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«Пари НН» активировал опцию выкупа полузащитника Владислава Карапузова у «Динамо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. С 24-летним игроком заключен трехлетний контракт.

«Карапузов — с нами! Пожелаем Владу успешных выступлений в составе «Пари НН», — говорится в заявлении нижегородцев.

Карапузов выступает за «Пари НН» с 2023 года. До этого он играл на правах аренды в «Ахмате» и «Тамбове».

В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей за клуб из Нижнего Новгорода во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://t.me/fcparinn/12451
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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