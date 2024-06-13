Барбоза: «Фернандеш будет усилением для «Зенита», потому что он — очень талантливый игрок»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к португальскому полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу.

«Жедсон — игрок школы «Бенфики», хороший, с большим потенциалом. Последний год он хорошо играет на высоком уровне. У «Зенита» есть хорошие игроки на эту позицию, поэтому здесь трудно судить, действительно ли «Зенит» заинтересован.

Но Фернандеш будет усилением для «Зенита», потому что он — очень талантливый игрок. Жедсон легко сможет адаптироваться к российскому футболу. Он приедет и сразу начнет играть. Безусловно, Фернандеш может претендовать на роль звездного игрока РПЛ», — цитирует Vprognoze.ru Барбозу.

25-летний Фернандеш перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.