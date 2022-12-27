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Трансферы

Сегодня, 18:16

Португальский агент: «В Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда»

Барбоза высказался о возможном переходе в «Зенит» Роберта Ренана и Ду Кейроса из «Коринтианса»
Виталий Косик
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе в «Зенит» центрального защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса из «Коринтианса» в обмен на нападающего Юри Алберто, который не хочет возвращаться в питерский клуб после аренды в Бразилии.

«Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда еще цена не очень высока. Потом придется очень много платить. Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Он очень техничный, у него скорость. Хоть Ренан и молод, но играет очень зрело. Не думаю, что он может не заиграть в России. Он еще очень молод. В таком возрасте адаптация намного легче. Это уже практикуется в Европе: брать очень молодых игроков, иногда в 16-17 лет, чтобы они быстрее приспособились. Ду Кейрос? Это интересный игрок. Одарен технически. Заиграет или нет — это только время покажет. Всегда есть риск», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Ренан провел за «Коринтианс» 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Tranfermarkt составляет 2 миллиона евро.

22-летний Ду Кейрос в этом сезоне сыграл за бразильский клуб 66 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-v-brazilii-priznayut-chto-renan-potentsial-naya-superzvezda/
ФК Зенит
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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