Педру Нету прибыл на медосмотр перед завершением перехода в «Челси»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету начал проходить медицинское обследование перел завершением трансфера в «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что лондонцы заплатят за 24-летнего португальца 60+3 миллиона евро.

Нету играет за «Вулверхэмптон» с 2019 года. За это время он провел за основную команду 135 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 24 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.