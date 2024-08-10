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Сегодня, 11:25

Педру Нету прибыл на медосмотр перед завершением перехода в «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету начал проходить медицинское обследование перел завершением трансфера в «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что лондонцы заплатят за 24-летнего португальца 60+3 миллиона евро.

Нету играет за «Вулверхэмптон» с 2019 года. За это время он провел за основную команду 135 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 24 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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