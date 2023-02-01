Переход Азмуна в «Марсель» сорвался

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не перейдет в «Марсель». По информации Sport24, трансфер сорвался, так как французский клуб предпочел другого игрока.

Ранее появилась информация, что 28-летний иранец может вернуться в чемпионат России, если переход в «Марсель» не состоится.

В текущем сезоне Азмун сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.