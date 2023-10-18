Переход Это'О из «Интера» в «Анжи» вошел в рейтинг самых неожиданных трансферов по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил рейтинг из 32 самых неожиданных трансферов в истории футбола.

Возглавил список переход португальского нападающего Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году. Второе место — трансфер Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» (2001 год), а замкнул тройку Неймар, перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

Также в список попал переход форварда Самюэля Это'О из «Интера» в «Анжи» в 2011 году. Составители рейтинга поставили его на 30-е место и описали следующим образом: «От Колумбии в 1950-х годах до Саудовской Аравии в 2020-х годах — игроки всегда соблазнялись выгодными предложениями из стран, не входящих в футбольную элиту. И это подтвердилось, когда «Анжи» из Махачкалы, клуб, о котором даже многие россияне не слышали, сделал Это'О самым высокооплачиваемым игроком в мире».

Это'О выступал за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года. Он завершил карьеру в сентябре 2019 года.