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Сегодня, 03:11

Переход Это'О из «Интера» в «Анжи» вошел в рейтинг самых неожиданных трансферов по версии FourFourTwo

Евгений Козинов
Корреспондент
Самюэль Это&amp;#039;О.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Портал FourFourTwo составил рейтинг из 32 самых неожиданных трансферов в истории футбола.

Возглавил список переход португальского нападающего Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году. Второе место — трансфер Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» (2001 год), а замкнул тройку Неймар, перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

Также в список попал переход форварда Самюэля Это'О из «Интера» в «Анжи» в 2011 году. Составители рейтинга поставили его на 30-е место и описали следующим образом: «От Колумбии в 1950-х годах до Саудовской Аравии в 2020-х годах — игроки всегда соблазнялись выгодными предложениями из стран, не входящих в футбольную элиту. И это подтвердилось, когда «Анжи» из Махачкалы, клуб, о котором даже многие россияне не слышали, сделал Это'О самым высокооплачиваемым игроком в мире».

Это'О выступал за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года. Он завершил карьеру в сентябре 2019 года.

Самюэль Это`О. Это`О посетит Россию ради матча своего Камеруна. Недавно он играл в поддержку Украины
Луиш Фигу
Самюэль Это`О
Сол Кэмпбелл
Футбол
ФК Анжи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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