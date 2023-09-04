Переход форварда «Маккаби» Пьеро в «Локомотив», скорее всего, не состоится

Шансы начать переговоры между «Локомотивом» и «Маккаби» (Хайфа) по форварду Фратсди Пьеро маловероятны, сообщил One.co.il.

По сведениям источника, из-за близости окончательной даты регистрации на еврокубки «Маккаби» не желает вести переговоры по Пьеро.

Ynet.co.il сообщил, что некий российский топ-клуб оценивает предложение по игроку в 2,5 миллиона евро и упоминает возможное удвоение зарплаты Пьеро, на данный момент зарабатывающего в районе 350 тысяч евро в сезон.

Ранее загребское «Динамо» активно интересовалось 28-летним гаитянином.

В сезоне-2022/23 Пьеро провел 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Его действующий контракт с «Маккаби» рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

(Эли Швидлер)