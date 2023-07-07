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Трансферы

Сегодня, 07:10

Перишич близок к возвращению в Хорватию

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Перишич.
Фото Reuters
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Нападающий «Тоттенхэма» Иван Перишич в ближайшее время вернется в Хорватию, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 34-летний хорват намерен расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом», чтобы присоединиться к «Хайдуку» из Сплита на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Перишич сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 12 голевых передач.

Перишич является воспитанником «Хайдука», из молодежной команды которого в 2006 году перешел в «Сошо».

Иван Перишич
Футбол
ФК Хайдук
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