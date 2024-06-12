Первый тренер Лунева: «Динамо» — лучший вариант. Лучше играть, чем сидеть за бугром»

Первый тренер российского голкипера Андрея Лунева Дмитрий Гуленков прокомментировал «СЭ» возможный трансфер вратаря в московское «Динамо».

«Про «Спартак» сразу не поверил, а «Динамо» — лучший вариант на сегодняшний день. Все-таки чемпионат России и Азербайджана — две разные вещи. Пускай мы не играем в еврокубках, зато чемпионат у нас намного сильнее. Ему до 40 лет можно спокойно играть, главное, чтобы здоровье позволяло. Лучше играть, чем сидеть за бугром. Лещук — нестабильный вратарь. Шунин — надежный, но не без грехов. Он должен и обязан выиграть конкуренцию у Шунина. У Андрея все получится!» — сказал Гуленков «СЭ».

Как стало известно «СЭ», Лунев, у которого закончился контракт с «Карабахом», близок к подписанию договора с «Динамо» с зарплатой 0,9 миллиона евро за сезон. С бонусами сумма может достигнуть максимум 1,1 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 российский 32-летний голкипер провел за «Карабах» 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль.