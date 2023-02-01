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Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.
«Думаю, Артем наверняка общается с компетентными людьми по поводу своего будущего. Его приоритет не Россия, а Турция и ОАЭ? Думаю, что да. Ему там комфортно. Плюс, финансовые условия там хорошие. Он хочет себя продать подороже, это нормально», — сказал Шупляков «СЭ».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования