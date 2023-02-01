Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Думаю, Артем наверняка общается с компетентными людьми по поводу своего будущего. Его приоритет не Россия, а Турция и ОАЭ? Думаю, что да. Ему там комфортно. Плюс, финансовые условия там хорошие. Он хочет себя продать подороже, это нормально», — сказал Шупляков «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.