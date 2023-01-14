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Сегодня, 19:47

Первый тренер Дзюбы: «Мне говорили, что что-то будет в Турции»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы Василий Шупляков в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о продолжении карьеры игрока.

«Мы очень редко встречаемся с Артемом. Меньше месяца назад он сказал: «Василич, все нормально!». Мне говорили, что что-то будет в Турции. Но точно не сказали. Он выглядел очень ничего. Дзюба в хорошей форме. Когда мы виделись, он ругался с арбитрами. Дзюба с хребтом! Дзюба в роли тренера? Сложно сказать. В это я не лезу. Так, улыбнулись, немного пообщались. Надеюсь, что у него получится», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба является свободным агентом. Последней командой футболиста был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В ноябре нападающий и клуб расторгли контракт.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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обе забьют - да

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Артем Дзюба
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