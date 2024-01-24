Пименов: «В «Зените» Тикнизян будет конкурировать с Мостовым»

Пименов рассказал, с кем будет конкурировать Тикнизян в случае перехода в «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о возможном трансфере защитника московского клуба Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в ближайшее время Тикнизян может стать игроком «Зенита».

«Считаю, что в Санкт-Петербурге Наир Тикнизян будет конкурировать прежде всего с левым полузащитником, — приводит слова Пименова RT. — Например, с Андреем Мостовым. Да, недавно был приобретен Ильзат Ахметов из «Краснодара», который выступает в этом же амплуа, но он может играть и на правом фланге. Так что в этой ситуации с учетом того, что Сергею Семаку, по его словам, нужны российские футболисты, Тикнизян укрепит состав «Зенита». Что касается позиции защитника, то там, как и всегда, будет играть Дуглас Сантос. Наиру же будет заготовлена роль в атаке».

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой провел в этом сезоне 14 игр за питерский клуб во всех турнирах и забил 2 гола.