Почеттино сыграет главную роль в сделке по обмену Лукаку на Влаховича

«Челси» и «Ювентус» запланировали новый раунд переговоров, чтобы обсудить сделку по обмену нападающих Душана Влаховича и Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Ювентус» готов отпустить Влаховича в лондонский клуб в обмен на Лукаку с доплатой синих в размере 40 миллионов евро. Ключевым фактором будет решение главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

В сезоне-2022/23 Влахович сыграл в 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

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