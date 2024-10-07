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Сегодня, 03:46

Погба может продолжить карьеру в США или Саудовской Аравии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или США, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, клубы из этих стран уже проявили интерес к 31-летнему французу.

4 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба за нарушение антидопинговых правил с 4 лет до 18 месяцев. Отстранение футболиста будет действовать до марта 2025 года.

5 октября сообщалось, что «Ювентус» собирается расторгнуть контракт с Погба.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус

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