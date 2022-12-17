Полузащитник «Баварии» Забитцер может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Баварии» Марселем Забитцером, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летний австриец может заменить Адриена Рабьо, если тот решит покинуть туринский клуб.

Забитцер перешел в «Баварию» летом 2021 года из «Лейпцига». Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 14 матчах бундеслиги.