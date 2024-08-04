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Сегодня, 01:57

Полузащитник «Челси» Галлахер близок к переходу в «Атлетико»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Конор Галлахер.
Фото Global Look Press
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«Атлетико» провел успешный раунд переговоров по трансферу полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, оба клуба готовы заключить сделку, осталось лишь уладить некоторые детали. Сумма трансфера должна будет составить 40 миллионов евро.

Галлахер — воспитанник «Челси». В сезоне-2023/24 хавбек забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 50 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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