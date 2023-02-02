Зиеш получил предложение от «Бешикташа» — трансферное окно в Турции закроется 8 февраля

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш получил предложение от «Бешикташа», сообщает Goal.com.

По данным источника, единственной проблемой перед подписанием контракта может стать высокая зарплата хавбека.

Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

Ранее сообщалось, что переход Зиеша в «ПСЖ» сорвался по причине лондонского клуба. Действующее соглашение 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах за «аристократов» и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.