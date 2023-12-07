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Сегодня, 18:14

Пальинья — об интересе «Баварии»: «Все, что должно произойти в январе, произойдет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Фулхэма» Жоау Пальинья высказался о возможном переходе в «Баварию» в зимнее трансферное окно.

«Это не засоряет мне голову, я спокоен. Я не особо думаю о том, что будет дальше. Это важный месяц для «Фулхэма» и для меня тоже. Все, что должно произойти в январе, произойдет», — сказал Пальинья DAZN.

«Бавария» была близка к трансферу 28-летнего португальца еще в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась. Сообщалось, что мюнхенцы сделают новую попытку осуществить переход в январе.

В текущем сезоне Пальинья провел 14 матчей за лондонцев во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Футбол
ФК Бавария
ФК Фулхэм
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