Полузащитник Гриллич отклонил предложение «Лиона» и завершит сезон в «Аяксе»

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Полузащитник «Аякса» Флориан Гриллич отклонил предложение о переходе от «Лиона», сообщает Vi.nl.
По данным источника, 27-летний австриец хочет доиграть сезон в «Аяксе».
Грилич перешел в клуб из Амстердама 1 сентября 2022 года на правах свободного агента. Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на два сезона.
В нынешнем сезоне Грилич провел за «Аякс» 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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Основные источники исследования