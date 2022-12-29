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Трансферы

Сегодня, 11:41

Камышев: «Мой контракт с «Химками» будет расторгнут»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Камышев прокомментировал информацию о том, что он договорился с подмосковным клубом о расторжении контракта.

«Да, это правда, контракт с «Химками» будет расторгнут. Мое будущее? Пока не могу ничего говорить», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

Камышев выступает за «Химки» с июля 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел за команду 10 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 200 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kamy-shev-moj-kontrakt-s-himkami-budet-rastorgnut/
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