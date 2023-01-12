Полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ

Сегодня, 13:50
«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Николо Скира.
По информации источника, оба клуба уже вели переговоры с агентом хавбека Матея Кежманом.
Действующее соглашение серба с «Лацио» рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за римскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 44 очка за 17 матчей. «Ньюкасл» расположился на третей строчке с 35 очками за 18 встреч.