Полузащитник «Манчестер Сити» Адам может продолжить карьеру во Франции

Полузащитник «Манчестер Сити» Джош Адам может перейти в «Лорьян», сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство французского клуба уже ведет переговоры о трансфере 18-летнего шотландца.

Срок действующего контракта Адама с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Адам сыграл в 18 матчах за молодежную команду «Сити» во всех турнирах и забил 1 гол.