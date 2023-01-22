Полузащитник «Манчестер Сити» Адам может продолжить карьеру во Франции

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Полузащитник «Манчестер Сити» Джош Адам может перейти в «Лорьян», сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство французского клуба уже ведет переговоры о трансфере 18-летнего шотландца.
Срок действующего контракта Адама с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2024 года.
В этом сезоне Адам сыграл в 18 матчах за молодежную команду «Сити» во всех турнирах и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования