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Трансферы

Сегодня, 16:14

Полузащитник «Тулузы» ван ден Бомен близок к переходу в «Аякс»

Мария Гусева
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Полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бомен близок к переходу в «Аякс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб достиг принципиальной договоренности с 27-летним голландцем, который летом покинет «Тулузу» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «ПСВ», «Марсель», «Фейеноорд», «Лидс», «Астон Вилла», «Севилья», «Вольфсбург» и «Галатасарай».

В сезоне-2022/23 ван ден Бомен провел 38 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 13 результативных передач.

Футбол
ФК Аякс
ФК Тулуза
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