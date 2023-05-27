Полузащитник «Тулузы» ван ден Бомен близок к переходу в «Аякс»

Полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бомен близок к переходу в «Аякс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб достиг принципиальной договоренности с 27-летним голландцем, который летом покинет «Тулузу» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «ПСВ», «Марсель», «Фейеноорд», «Лидс», «Астон Вилла», «Севилья», «Вольфсбург» и «Галатасарай».

В сезоне-2022/23 ван ден Бомен провел 38 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 13 результативных передач.