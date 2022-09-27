Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

27 сентября, 15:51

Паредес — о переходе в «Ювентус»: «Мне нужно было игровое время, чтобы быть в лучшей форме в Катаре»

Мария Гусева

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес рассказал, почему решил перейти в туринский клуб.

«Это было трудное решение — сменить клуб перед чемпионатом мира из-за периода адаптации, который нужно пройти. Я думаю, что принял правильное решение, мне нужно было игровое время, чтобы прибыть в Катар со сборной Аргентины в лучшей форме», — приводит слова Паредеса GFFN.

Этим летом Паредес перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» на правах аренды. Соглашение с 28-летним аргентинцем рассчитано на один сезон.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе C с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Леандро Паредес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ливерпуль» хочет в январе подписать Энцо Фернандеса

Монтелла — о переходе Балотелли в «Сьон»: «Он захотел быть ближе к дому»