Паредес — о переходе в «Ювентус»: «Мне нужно было игровое время, чтобы быть в лучшей форме в Катаре»

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес рассказал, почему решил перейти в туринский клуб.

«Это было трудное решение — сменить клуб перед чемпионатом мира из-за периода адаптации, который нужно пройти. Я думаю, что принял правильное решение, мне нужно было игровое время, чтобы прибыть в Катар со сборной Аргентины в лучшей форме», — приводит слова Паредеса GFFN.

Этим летом Паредес перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» на правах аренды. Соглашение с 28-летним аргентинцем рассчитано на один сезон.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе C с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.