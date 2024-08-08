Помазун может продолжить карьеру в Греции или на Кипре

Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Клубы решают между собой. У Ильи действующий контракт, он недешевый игрок. Я в ходе переговоров в основном огововариваю по личным условиям. Думаю, что пазл сложится в ближайшее время. Здесь есть вариант с российским клубом и пара вариантов с зарубежными. Одноклубник его Чалов уехал, поэтому здесь тоже есть варианты, тоже рассматриваем.

— Было бы славно в ту же Грецию.

— Будем смотреть или Грецию, или Кипр в качестве вариантов.

— Даже есть варианты там?

— Рассматриваем. Но какие-то клубы сейчас не хочу называть, — сказал Сафонов «СЭ».

В прошлом сезоне 27-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал». Вратарь провел 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл на ноль.