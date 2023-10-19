Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих российских игроков

Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих российских игроков.

В списке с отрывом лидирует полузащитник «Монако» Александр Головин, стоимость игрока оценили в 30 миллионов евро.

В тройке расположились вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — 16 миллионов евро и хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян — 15 миллионов евро.

Список самых дорогих российских игроков по версии Transfermarkt:

1. Александр Головин («Монако») — 30 миллионов евро;

2. Матвей Сафонов («Краснодар») — 16 миллионов;

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — 15 миллионов;

4. Федор Чалов (ЦСКА) — 12 миллионов;

5-6. Далер Кузяев («Гавр») — 10 миллионов;

5-6. Иван Обляков (ЦСКА) — 10 миллионов;

7-8. Алексей Миранчук («Аталанта») — 9 миллионов;

7-8. Александр Соболев («Спартак») — 9 миллионов;

9-13. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 8 миллионов;

9-13. Даниил Фомин («Динамо») — 8 миллионов;

9-13. Сергей Пиняев («Локомотив») — 8 миллионов;

9-13. Константин Тюкавин («Динамо») — 8 миллионов;

9-13. Данил Глебов («Ростов») — 8 миллионов.

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