Постекоглу высказался о будущем Ло Чельсо, которым интересуется «Барселона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал будущее полузащитника «шпор» Джованни Ло Чельсо.

«Я очень хорошо присмотрелся к Ло Чельсо, прежде чем попасть сюда. Вы можете видеть, что у него есть определенные качества.Технически он очень креативный игрок. В течение следующих нескольких недель он получит возможность выйти на поле», — приводит слова Постекоглу инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать 27-летнего аргентинца в связи с травмой Гави.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро. Контракт Ло Чельсо с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.