Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 06:36

Представители Роши рассказал об интересе клубов из Бразилии и Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Представитель агентства Sferico Sports Management, представляющего интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали об интересе клубов к игроку.

«За Виллианом Рошей активно следят несколько клубов из Бразилии и Европы. Это игрок, на которого имеется повышенный спрос, учитывая его прогресс за последние годы. Роша был постоянным игроком старта ЦСКА и одним из лидеров, поэтому это нормально — быть на радаре», — заявили в агентстве Metaratings.ru.

29-летний бразилец играет за ЦСКА с сентября 2022 года. Он забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи в 68 матчах за красно-синих.

Источник: https://metaratings.ru/news/agentstvo-roshi-za-villianom-aktivno-sledyat-neskolko-klubov-iz-brazilii-i-evropy-377572/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
0
Читайте также
Золотые серьги и черный корсет. Джорджина болеет за Криштиану на Евро
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
Reuters узнало об угрозе Orlen импортерам газа в ЕС изъять их платежи «Газпрому»
Праздник выпускников «Алые паруса – 2024» в Петербурге. Видеотрансляция
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Бавария» требует у «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за де Лигта

«Бавария» сделает финальное предложение в 45 миллионов евро по переходу Пальиньи