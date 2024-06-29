Представители Роши рассказал об интересе клубов из Бразилии и Европы

Представитель агентства Sferico Sports Management, представляющего интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали об интересе клубов к игроку.

«За Виллианом Рошей активно следят несколько клубов из Бразилии и Европы. Это игрок, на которого имеется повышенный спрос, учитывая его прогресс за последние годы. Роша был постоянным игроком старта ЦСКА и одним из лидеров, поэтому это нормально — быть на радаре», — заявили в агентстве Metaratings.ru.

29-летний бразилец играет за ЦСКА с сентября 2022 года. Он забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи в 68 матчах за красно-синих.