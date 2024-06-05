Президент «Барселоны» Лапорта отреагировал на трансфер Мбаппе в «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в «Реал».

«Что касается Мбаппе, мне больше нравится наша спортивная философия — комплектоваться местными игроками. Я уважаю то, что делают соперники, но придерживаюсь нашей философии», — цитирует Лапорту AS.

«Реал» 3 июня объявил о подписании пятилетнего контракта с 25-летним французом. Этим летом у Мбаппе истекает соглашение с «ПСЖ».

Форвард выступал за парижан с 2015 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».