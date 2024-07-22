Президент «Баварии» допустил, что де Лигт может уйти в «Манчестер Юнайтед»

Президент «Баварии» Ули Хенесс допустил, что защитник команды Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Возможно, кто-то из защитников уйдет этим летом. Де Лигт — нидерландец, главный тренер «Манчестер Юнайтед» — тоже нидерландец. Впрочем, не вижу проблемы, если Маттейс решит остаться. Лично я бы не согласился продавать Упамекано», — приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Хенесса.

Де Лигт выступает за «Баварию» с июля 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/24 защитник провел 30 матчей за мюнхенцев, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.