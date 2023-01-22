Президент «Бешикташа»: «Баринов нам не нужен, мы ищем футболиста в Турции»

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал «СЭ» интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Мы не заинтересованы в этом игроке. Я уже говорил, что мы никогда не были заинтересованы в Баринове. Мы ищем футболиста в Турции, здесь много хороших игроков. Баринов нам не нужен», — сказал Чеби «СЭ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше четырех миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».