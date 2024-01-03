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Сегодня, 02:04

Президент «Коринтианс» объявил о переходе Москардо в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Габриэль Москардо.
Фото AFP
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Президент «Коринтианс» Аугусто Мело сообщил о переходе полузащитника Габриэля Москардо в «ПСЖ». В четверг 18-летний бразилец подпишет контракт.

«Я могу подтвердить, что мы продали Москардо в «Пари Сен-Жермен», сделка заключена. Ему сделают операцию, а затем он присоединится к «ПСЖ» в июле», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Мело.

В прошедшем сезоне в Бразилии Москардо сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. В конце 2023 года он получил травму ноги.

Футбол
ФК Коринтианс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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