Президент «Коринтианса» — о переходе Педро в «Зенит»: «9 миллионов евро за 50 процентов — отличная сделка»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил переход нападающего Педро Энрике в «Зенит».

«Завершаем продажу, 9 миллионов евро за 50 процентов прав. Не думаю, что это маленькая сумма. Педро может стоить больше, и мы на это надеемся, это активы клуба. К сожалению, Бразилия не продает по окончательной цене, при перепродаже в Европе сумма выше. Это рынок. Так что 9 миллионов евро за 50 процентов — отличная сделка. Могли ли мы еще подождать? Не могли», — цитирует Globo Esporte Алвеса.

17-летний бразилец присоединится к сине-бело-голубым в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Педро провел 12 матчей за «Коринтианс» в сезоне 2023 года и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.