Президент «Монпелье» призвал «Челси» сделать улучшенное предложение по Ваи

Президент «Монпелье» Луи Николлен высказался о предложении «Челси» по форварду французской команды Элье Ваи.

«Это правда, что на данный момент у нас было только одно официальное предложение от «Челси» в понедельник или вторник. Мы поблагодарили их, но ответили, что это предложение не соответствует нашей оценке, поэтому мы ждем», — цитирует Николлена RMC Sport.

В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего француза в 35 милллионов евро.