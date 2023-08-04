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Сегодня, 18:26

Президент «Монпелье» призвал «Челси» сделать улучшенное предложение по Ваи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Монпелье» Луи Николлен высказался о предложении «Челси» по форварду французской команды Элье Ваи.

«Это правда, что на данный момент у нас было только одно официальное предложение от «Челси» в понедельник или вторник. Мы поблагодарили их, но ответили, что это предложение не соответствует нашей оценке, поэтому мы ждем», — цитирует Николлена RMC Sport.

В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего француза в 35 милллионов евро.

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