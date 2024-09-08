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Сегодня, 15:23

Президент «Сьона» сообщил, что предоставил личный самолет для перелета Миранчука в Швейцарию

Константин Белов
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб полузащитника Антона Миранчука.

«Мы все еще ведем переговоры с представителями Антона. Где сейчас Миранчук? Он сейчас в моем самолете, летит в Швейцарию», — сказал Константин «СЭ».

8 сентября Константин подтвердил интерес к Миранчуку. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Сьон» предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт сроком на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта по окончании сезона-2023/24.

Антон Миранчук
ФК Сьон

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