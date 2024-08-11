Президент «Урала» заявил, что клуб не продаст защитника Бегича

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что защитник Сильвие Бегич не продается, несмотря на интерес со стороны других клубов.

«Крылья» интересуются Бегичем? Я уже всем много раз объявил — мало ли кто интересуется. И «Локомотив» там интересуется. Все, у нас никто не продается, и никого мы не покупаем. Бегич точно остается в «Урале», — цитирует Иванова Sport24.

31-летний Бегич играет за екатеринбургский клуб с 2022 года. Также хорват известен по выступлениям за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов». Сезон-2024/25 «Урал» проводит в первой лиге.