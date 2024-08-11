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Сегодня, 16:33

Президент «Урала» заявил, что клуб не продаст защитника Бегича

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что защитник Сильвие Бегич не продается, несмотря на интерес со стороны других клубов.

«Крылья» интересуются Бегичем? Я уже всем много раз объявил — мало ли кто интересуется. И «Локомотив» там интересуется. Все, у нас никто не продается, и никого мы не покупаем. Бегич точно остается в «Урале», — цитирует Иванова Sport24.

31-летний Бегич играет за екатеринбургский клуб с 2022 года. Также хорват известен по выступлениям за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов». Сезон-2024/25 «Урал» проводит в первой лиге.

Источник: Sport24
Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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