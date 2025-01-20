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Сегодня, 10:58

Прудников заявил, что к спортивным директорам клубов РПЛ часто есть вопросы

Камила Абдурахманова
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Экс-нападающий ряда российских клубов Александр Прудников прокомментировал трансфер узбекского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«Такие случаи не всегда говорят об уровне нашего спортивного менеджмента. Мы же знаем ситуации, когда даже топ-тренеры не выбирают каких-то игроков на просмотре, а потом они раскрываются. У всех бывают ошибки, но иногда непонятно, как наши клубы комплектуют свои составы. К спортивным директорам клубов РПЛ часто есть вопросы. Потому что под боком иногда есть таланты, которых мы не замечаем. Сейчас все говорят о Хвиче и о том, что некоторые клубы РПЛ от него отказались. У этого есть разные причины, но факт в том, что многие наши клубы не обратили на него внимание», — сказал Прудников Metaratings.ru.

20 января журналист Фабрицио Романо заявил, что Хусанов перешел в «Манчестер Сити». Ранее в английских СМИ появилась информация о том, что английский клуб приобрел узбекского защитника за 50 миллионов евро с учетом бонусов. До этого футболист выступал за узбекистанский «Бунедкор» и белорусский «Энергетик-БГУ».

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
РПЛ
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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