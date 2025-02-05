ПСВ арендовал Маласиа у «Манчестер Юнайтед»

ПСВ на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» защитника Тайрелла Маласиа.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении прописана опция выкупа прав на игрока за 10 млн евро. Также английский клуб будет покрывать часть зарплаты 25-летнего голландца, а также получит 30 процентов от возможной будушей продажи футболиста.

В этом сезоне Маласиа сыграл в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.