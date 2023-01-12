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Трансферы

Сегодня, 14:21

ПСВ планирует провести переговоры с «Краснодаром» по трансферу Сперцяна в январе

Виталий Косик
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в ПСВ в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, представители нидерландского клуба планируют договориться с «Краснодаром» о переходе игрока уже в январе.

Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/psv-v-yanvare-provedet-peregovory-s-krasnodarom-po-transferu-spertsyana/
Эдуард Сперцян
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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