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Сегодня, 17:22

«ПСЖ» близок к подписанию 18-летнего хавбека «Коринтианса» Москардо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в трансфере полузащитника «Коринтианса» Габриэля Москардо, утверждает журналист Санти Уна.

По информации источника, парижане уже ведут переговоры с агентом 18-летнего бразильца Родолфо Хименесом. Прямо сейчас «ПСЖ» является фаворитом в борьбе за игрока.

В текущем сезоне Москардо провел 35 матчей за «Коринтианс», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

В ноябре Москардо заявил, что интерес к нему проявляет «Челси».

Футбол
ФК Коринтианс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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