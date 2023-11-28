«ПСЖ» близок к подписанию 18-летнего хавбека «Коринтианса» Москардо

«ПСЖ» заинтересован в трансфере полузащитника «Коринтианса» Габриэля Москардо, утверждает журналист Санти Уна.

По информации источника, парижане уже ведут переговоры с агентом 18-летнего бразильца Родолфо Хименесом. Прямо сейчас «ПСЖ» является фаворитом в борьбе за игрока.

В текущем сезоне Москардо провел 35 матчей за «Коринтианс», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

В ноябре Москардо заявил, что интерес к нему проявляет «Челси».